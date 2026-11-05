Львів обійшов Київ за цінами на квартири: різниця сягає 10 тисяч доларів

Де квартири коштують дорожче

Станом на жовтень 2026 року медіанна ціна однокімнатної квартири у Львові становить 75,5 тисячі доларів. За рік вона зросла на 14%.

У Києві аналогічне житло коштує 67 тисяч доларів - лише на 1% більше, ніж торік. Таким чином, різниця між містами досягла 8,5 тисячі доларів.

На другому місці за вартістю однокімнатних квартир - Ужгород із медіанною ціною 68,5 тисячі доларів. Київ посідає третє місце.

Схожа ситуація і з двокімнатними квартирами. У Львові їхня медіанна вартість зросла за рік на 15% - до 108 тисяч доларів. У столиці ціни, навпаки, знизилися на 7% - до 98 тисяч доларів. Різниця між містами становить 10 тисяч доларів.

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Київ утримує лідерство за трикімнатними квартирами

У сегменті трикімнатного житла Київ залишається найдорожчим містом України. Медіанна ціна такої квартири становить 146 тисяч доларів, хоча за рік вона зменшилася на 3%.

У Львові трикімнатні квартири подорожчали на 19% - до 143 тисяч доларів. Тепер різниця між містами становить лише 3 тисячі доларів.

Чому медіанні ціни можуть змінюватися

Керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна пояснює, що медіанна ціна не показує вартість однакових квартир у різних містах. На неї впливає склад пропозиції на ринку - площа житла, його стан, вік будинку та розташування.

"Тому зміна медіанної ціни не обов'язково означає, що кожна окрема квартира стала дорожчою чи дешевшою. Це насамперед показник того, як змінюється ринок пропозиції", - зазначила Кірюхіна.

Отже, за останній рік медіанні ціни пропозиції у Львові зросли в усіх трьох сегментах. У Києві ж однокімнатні квартири майже не змінилися в ціні, а дво- та трикімнатні подешевшали.