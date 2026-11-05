Львов обошел Киев по ценам на квартиры: разница достигает 10 тысяч долларов

Где квартиры стоят дороже

По состоянию на октябрь 2026 медианная цена однокомнатной квартиры во Львове составляет 75,5 тысячи долларов. За год она выросла на 14%.

В Киеве аналогичное жилье стоит 67 тысяч долларов - всего на 1% больше, чем в прошлом. Таким образом, разница между городами достигла 8,5 тысяч долларов.

На втором месте по стоимости однокомнатных квартир - Ужгород с медианной ценой 68,5 тысячи долларов. Киев занимает третье место.

Похожая ситуация и с двухкомнатными квартирами. Во Львове их медианная стоимость выросла за год на 15% - до 108 тысяч долларов. В столице цены, напротив, снизились на 7% - до 98 тысяч долларов. Разница между городами составляет 10 тысяч долларов.

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Киев удерживает лидерство за трехкомнатными квартирами

В сегменте трехкомнатного жилья Киев остается самым дорогим городом Украины. Медианная цена такой квартиры составляет 146 тысяч долларов, хотя за год она снизилась на 3%.

Во Львове трехкомнатные квартиры подорожали на 19% - до 143 тысяч долларов. Теперь разница между городами составляет всего 3 тысячи долларов.

Почему медианные цены могут изменяться

Руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина объясняет, что медианная цена не показывает стоимость одинаковых квартир в разных городах. На нее влияет состав предложения на рынке - площадь жилья, его состояние, возраст дома и расположение.

"Поэтому изменение медианной цены не обязательно означает, что каждая отдельная квартира стала дороже или дешевле. Это, прежде всего, показатель того, как меняется рынок предложения", - отметила Кирюхина.

За последний год медианные цены предложения во Львове выросли во всех трех сегментах. В Киеве же однокомнатные квартиры почти не изменились в цене, а двух- и трехкомнатные подешевели.