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Львів обійшов Київ за цінами на квартири: різниця сягає 10 тисяч доларів

08:07 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Василина Копитко
Львів обійшов Київ за цінами на квартири: різниця сягає 10 тисяч доларів Що відбувається на ринку нерухомості Києва та Львова (колаж РБК-Україна)
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Львів став найдорожчим містом України за медіанною вартістю одно- та двокімнатних квартир на вторинному ринку. За рік житло в цих сегментах подорожчало на 14% і 15% відповідно, тоді як у Києві ціни на двокімнатні квартири знизилися.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Де квартири коштують дорожче

Станом на жовтень 2026 року медіанна ціна однокімнатної квартири у Львові становить 75,5 тисячі доларів. За рік вона зросла на 14%.

У Києві аналогічне житло коштує 67 тисяч доларів - лише на 1% більше, ніж торік. Таким чином, різниця між містами досягла 8,5 тисячі доларів.

На другому місці за вартістю однокімнатних квартир - Ужгород із медіанною ціною 68,5 тисячі доларів. Київ посідає третє місце.

Схожа ситуація і з двокімнатними квартирами. У Львові їхня медіанна вартість зросла за рік на 15% - до 108 тисяч доларів. У столиці ціни, навпаки, знизилися на 7% - до 98 тисяч доларів. Різниця між містами становить 10 тисяч доларів.

Читайте також: До 62% за рік: як змінилась вартість житла у Чернівцях і які ціни зараз

Київ утримує лідерство за трикімнатними квартирами

У сегменті трикімнатного житла Київ залишається найдорожчим містом України. Медіанна ціна такої квартири становить 146 тисяч доларів, хоча за рік вона зменшилася на 3%.

У Львові трикімнатні квартири подорожчали на 19% - до 143 тисяч доларів. Тепер різниця між містами становить лише 3 тисячі доларів.

Львів обійшов Київ за цінами на квартири: різниця сягає 10 тисяч доларівЛьвів обійшов Київ за цінами на квартири: різниця сягає 10 тисяч доларівЛьвів обійшов Київ за цінами на квартири: різниця сягає 10 тисяч доларів

Чому медіанні ціни можуть змінюватися

Керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна пояснює, що медіанна ціна не показує вартість однакових квартир у різних містах. На неї впливає склад пропозиції на ринку - площа житла, його стан, вік будинку та розташування.

"Тому зміна медіанної ціни не обов'язково означає, що кожна окрема квартира стала дорожчою чи дешевшою. Це насамперед показник того, як змінюється ринок пропозиції", - зазначила Кірюхіна.

Отже, за останній рік медіанні ціни пропозиції у Львові зросли в усіх трьох сегментах. У Києві ж однокімнатні квартири майже не змінилися в ціні, а дво- та трикімнатні подешевшали.

Читайте також про те, що восени 2026 року оренда квартир у Києві в окремих сегментах дешевшає. Найбільше ціна впала на трикімнатне житло - на 9% за рік.

Раніше ми писали про те, що у Київській області оренда будинків подорожчала на 120% за три роки. Зараз будинок за містом коштує в середньому 99,1 тис. грн на місяць, а у столиці - 104 тис. грн.

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