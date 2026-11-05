Львов обошел Киев по ценам на квартиры: разница достигает 10 тысяч долларов
Львов стал самым дорогим городом Украины по медианной стоимости одно- и двухкомнатных квартир на вторичном рынке. За год жилье в этих сегментах подорожало на 14% и 15% соответственно, в то время как в Киеве цены на двухкомнатные квартиры снизились.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Где квартиры стоят дороже
По состоянию на октябрь 2026 медианная цена однокомнатной квартиры во Львове составляет 75,5 тысячи долларов. За год она выросла на 14%.
В Киеве аналогичное жилье стоит 67 тысяч долларов - всего на 1% больше, чем в прошлом. Таким образом, разница между городами достигла 8,5 тысяч долларов.
На втором месте по стоимости однокомнатных квартир - Ужгород с медианной ценой 68,5 тысячи долларов. Киев занимает третье место.
Похожая ситуация и с двухкомнатными квартирами. Во Львове их медианная стоимость выросла за год на 15% - до 108 тысяч долларов. В столице цены, напротив, снизились на 7% - до 98 тысяч долларов. Разница между городами составляет 10 тысяч долларов.
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Киев удерживает лидерство за трехкомнатными квартирами
В сегменте трехкомнатного жилья Киев остается самым дорогим городом Украины. Медианная цена такой квартиры составляет 146 тысяч долларов, хотя за год она снизилась на 3%.
Во Львове трехкомнатные квартиры подорожали на 19% - до 143 тысяч долларов. Теперь разница между городами составляет всего 3 тысячи долларов.
Почему медианные цены могут изменяться
Руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина объясняет, что медианная цена не показывает стоимость одинаковых квартир в разных городах. На нее влияет состав предложения на рынке - площадь жилья, его состояние, возраст дома и расположение.
"Поэтому изменение медианной цены не обязательно означает, что каждая отдельная квартира стала дороже или дешевле. Это, прежде всего, показатель того, как меняется рынок предложения", - отметила Кирюхина.
За последний год медианные цены предложения во Львове выросли во всех трех сегментах. В Киеве же однокомнатные квартиры почти не изменились в цене, а двух- и трехкомнатные подешевели.
Читайте также о том, что осенью 2026 года аренда квартир в Киеве в отдельных сегментах дешевеет. Больше всего цена упала на трехкомнатное жилье - на 9% за год.
Ранее мы писали о том, что в Киевской области аренда домов подорожала на 120% за три года. Сейчас дом за городом стоит в среднем 99,1 тыс. грн в месяц, а в столице - 104 тыс. грн.