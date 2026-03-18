Львів дає ветеранам до 400 тисяч на адаптацію житла: як подати заявку, щоб отримати гроші

Головне: Фінансова підтримка : отримати компенсацію до 400 тисяч гривень на облаштування житла можуть ветерани з інвалідністю I та II груп.

: отримати компенсацію до 400 тисяч гривень на облаштування житла можуть ветерани з інвалідністю I та II груп. Призначення виплат : гроші виділяють для пристосування житла під індивідуальні потреби - на оплату робіт, послуг або будівельних матеріалів.

: гроші виділяють для пристосування житла під індивідуальні потреби - на оплату робіт, послуг або будівельних матеріалів. Співфінансування : програма працює на основі співфінансування міста та Червоного Хреста.

: програма працює на основі співфінансування міста та Червоного Хреста. Важлива умова: подати заявку та пакет необхідних документів потрібно до початку проведення будь-яких робіт.

Чим важлива запроваджена у Львові ініціатива

Про запровадження у Львові компенсацій для ветеранів з інвалідністю повідомив у своєму Facebook міський голова Андрій Садовий. Адже "часом дуже прості речі", за його словами, "вирішують дуже складні проблеми".

"Львів і Червоний Хрест компенсуватимуть до 400 тисяч гривень на облаштування житла для ветеранів з інвалідністю I та II груп. Таке рішення ухвалили на виконкомі", - поділився посадовець.

Він пояснив, що йдеться про базові речі:

пандуси;

ширші двері;

зручний санвузол тощо.

"Про те, що дозволяє людині самостійно пересуватись, жити без постійної допомоги і повернути собі відчуття контролю... Це не про ремонт, а про гідність", - наголосив мер міста.

Публікація Садового від 17 березня 2026 року (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Хто саме може отримати гроші на облаштування житла

Більш детально про схвалене владою рішення розповіли у прес-службі Львівської міської ради.

Українцям повідомили, що на засіданні виконавчого комітету ЛМР 17 березня було затверджено Порядок надання часткової компенсації витрат на пристосування житлових приміщень на умовах співфінансування:

людям з інвалідністю внаслідок війни I групи;

людям з інвалідністю внаслідок війни II групи.

"Таку послугу можуть отримати також іноземці чи особи без громадянства, які є ветеранами та мають інвалідність", - пояснили у ЛМР.

Зазначається, що схвалений документ визначає механізм отримання компенсації для ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання:

під час участі в бойових діях;

під час заходів із захисту України.

Йдеться про мешканців Львівської міської територіальної громади, які самостійно оплатили - за попередньо погодженим кошторисом - роботи, послуги або будівельні матеріали для пристосування житла відповідно до індивідуальних потреб (для полегшення пересування та побуту).

Уточнюється, що "сьогодні в Львівській міській територіальній громаді проживають 786 людей з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи".

Як буде визначатись розмір компенсації

У ЛМР повідомили, що розмір компенсації (згідно із затвердженим Порядком) визначатимуть з урахуванням фактично понесених витрат.

Однак він не перевищуватиме 400 тисяч гривень.

При цьому витрати на банківські послуги до суми відшкодування не включатимуть.

Зазначається, що така компенсація надаватиметься на умовах співфінансування:

50% - з бюджету Львівської міської територіальної громади;

50% - за рахунок благодійної допомоги Товариства Червоного Хреста України (в рамках реалізації Меморандуму про співпрацю, підписаним між ЛМР та організацією 8 січня 2026 року).

Громадянам пояснили також, що отримати компенсацію можна одноразово - за виконані роботи або надані послуги з пристосування житлового приміщення (будинку чи квартири), розташованого на території громади за місцем проживання або перебування ветерана.

"Також можна включати вартість будівельних матеріалів", - додали в ЛМР.

Що треба зробити, щоб отримати компенсацію

Для того, щоб отримати компенсацію в межах цієї ініціативи, ветерани або їхні уповноважені представники повинні спершу звернутися:

або до відділу соціального захисту;

або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) Львова.

Це потрібно зробити для визначення потреб у роботах з пристовування житла до індивідуальних потреб людини - ще до початку виконання робіт.

"Відповідну заяву подають на ім'я управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики", - зауважили в ЛМР.

Керівниця управління соціального захисту Тетяна Колесник зауважила, що запроваджена можливість - "ще один крок міста до підтримки ветеранів та створення доступного і безбар'єрного середовища у Львівській громаді".

"Дуже важливо, що ця програма нарешті запрацювала і переходить з рівня рішень у реальну допомогу людям. Ми вже маємо перші звернення від ветеранів, які потребують адаптації житла під свої щоденні потреби", - поділилась вона.

Колесник додала, що для багатьох це - не про комфорт, а "про можливість самостійно жити, пересуватись, повернути контроль над своїм побутом".

Які документи необхідно додати до заяви

Згідно з інформацією ЛМР, до заяви (за формою згідно з додатком 1 до схваленого Порядку) додаються перш за все документи, які підтверджують особу:

для громадян України - копії паспорта громадянина України / паспорта громадянина України для виїзду за кордон / тимчасового посвідчення громадянина України / е-паспорта громадянина України / е-паспорта громадянина України для виїзду за кордон / е-документа, посвідчення про взяття на облік бездомної особи;

- копії паспорта громадянина України / паспорта громадянина України для виїзду за кордон / тимчасового посвідчення громадянина України / е-паспорта громадянина України / е-паспорта громадянина України для виїзду за кордон / е-документа, посвідчення про взяття на облік бездомної особи; для іноземців та осіб без громадянства - копії довідки про звернення за захистом в Україні / посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту / посвідчення біженця / паспортного документа іноземця та посвідки на тимчасове проживання або посвідки на постійне проживання.

Необхідно підготувати і копію реєстраційного номера облікової картки платника податків - РНОКПП (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Також для подання заяви знадобляться:

копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни / електронне посвідчення / витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

копії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (за формою, визначеною МОЗ) або витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО);

копія рекомендацій, які є частиною індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності);

копія висновку про необхідність забезпечення особи з обмеженнями повсякденного функціонування допоміжними засобами реабілітації - технічними та іншими засобами реабілітації (за наявності);

копія індивідуального реабілітаційного плану (за наявності);

копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності);

копія документа, що підтверджує право власності на житлове приміщення та технічний паспорт;

згода (у довільній формі) власника або співвласника (якщо житлове приміщення не перебуває у власності ветерана або у разі, якщо ветеран не є одноосібним власником);

інформація про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) ветерана, яке підтверджується відомостями, що містяться у Реєстрі ЛМТГ (додається відділом соцзахисту чи ЦНАПом Львова та його територіальними підрозділами самостійно - за наявності цієї інформації у Реєстрі);

реквізити банківського рахунку (за стандартом IBAN).

Наголошується, що під час подання копій документів ветеранам потрібно надати їх оригінали - для огляду та засвідчення копій працівником відділу соціального захисту або адміністратором ЦНАПу.

"Якщо виникають питання щодо оформлення документів - звертайтеся за номером 1620", - підсумували у ЛМР.