Львів дає ветеранам до 400 тисяч на адаптацію житла: як подати заявку, щоб отримати гроші

У Львові стартувала важлива програма підтримки ветеранів з інвалідністю. Йдеться про компенсацію до 400 тисяч гривень на облаштування житла - будинку чи квартири.
Про запровадження у Львові компенсацій для ветеранів з інвалідністю повідомив у своєму Facebook міський голова Андрій Садовий. Адже "часом дуже прості речі", за його словами, "вирішують дуже складні проблеми".
"Львів і Червоний Хрест компенсуватимуть до 400 тисяч гривень на облаштування житла для ветеранів з інвалідністю I та II груп. Таке рішення ухвалили на виконкомі", - поділився посадовець.
Він пояснив, що йдеться про базові речі:
"Про те, що дозволяє людині самостійно пересуватись, жити без постійної допомоги і повернути собі відчуття контролю... Це не про ремонт, а про гідність", - наголосив мер міста.
Більш детально про схвалене владою рішення розповіли у прес-службі Львівської міської ради.
Українцям повідомили, що на засіданні виконавчого комітету ЛМР 17 березня було затверджено Порядок надання часткової компенсації витрат на пристосування житлових приміщень на умовах співфінансування:
"Таку послугу можуть отримати також іноземці чи особи без громадянства, які є ветеранами та мають інвалідність", - пояснили у ЛМР.
Зазначається, що схвалений документ визначає механізм отримання компенсації для ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання:
Йдеться про мешканців Львівської міської територіальної громади, які самостійно оплатили - за попередньо погодженим кошторисом - роботи, послуги або будівельні матеріали для пристосування житла відповідно до індивідуальних потреб (для полегшення пересування та побуту).
Уточнюється, що "сьогодні в Львівській міській територіальній громаді проживають 786 людей з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи".
У ЛМР повідомили, що розмір компенсації (згідно із затвердженим Порядком) визначатимуть з урахуванням фактично понесених витрат.
Однак він не перевищуватиме 400 тисяч гривень.
При цьому витрати на банківські послуги до суми відшкодування не включатимуть.
Зазначається, що така компенсація надаватиметься на умовах співфінансування:
Громадянам пояснили також, що отримати компенсацію можна одноразово - за виконані роботи або надані послуги з пристосування житлового приміщення (будинку чи квартири), розташованого на території громади за місцем проживання або перебування ветерана.
"Також можна включати вартість будівельних матеріалів", - додали в ЛМР.
Для того, щоб отримати компенсацію в межах цієї ініціативи, ветерани або їхні уповноважені представники повинні спершу звернутися:
Це потрібно зробити для визначення потреб у роботах з пристовування житла до індивідуальних потреб людини - ще до початку виконання робіт.
"Відповідну заяву подають на ім'я управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики", - зауважили в ЛМР.
Керівниця управління соціального захисту Тетяна Колесник зауважила, що запроваджена можливість - "ще один крок міста до підтримки ветеранів та створення доступного і безбар'єрного середовища у Львівській громаді".
"Дуже важливо, що ця програма нарешті запрацювала і переходить з рівня рішень у реальну допомогу людям. Ми вже маємо перші звернення від ветеранів, які потребують адаптації житла під свої щоденні потреби", - поділилась вона.
Колесник додала, що для багатьох це - не про комфорт, а "про можливість самостійно жити, пересуватись, повернути контроль над своїм побутом".
Згідно з інформацією ЛМР, до заяви (за формою згідно з додатком 1 до схваленого Порядку) додаються перш за все документи, які підтверджують особу:
Необхідно підготувати і копію реєстраційного номера облікової картки платника податків - РНОКПП (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
Також для подання заяви знадобляться:
Наголошується, що під час подання копій документів ветеранам потрібно надати їх оригінали - для огляду та засвідчення копій працівником відділу соціального захисту або адміністратором ЦНАПу.
"Якщо виникають питання щодо оформлення документів - звертайтеся за номером 1620", - підсумували у ЛМР.
