Львов дает ветеранам до 400 тысяч на адаптацию жилья: как подать заявку, чтобы получить деньги

Во Львове стартовала важная программа поддержки ветеранов с инвалидностью. Речь идет о компенсации до 400 тысяч гривен на обустройство жилья - дома или квартиры.
Подробнее об условиях такой инициативы, алгоритме действий для участия в ней и необходимых для подачи заявки документах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
О введении во Львове компенсаций для ветеранов с инвалидностью сообщил в своем Facebook городской глава Андрей Садовый. Ведь "порой очень простые вещи", по его словам, "решают очень сложные проблемы".
"Львов и Красный Крест будут компенсировать до 400 тысяч гривен на обустройство жилья для ветеранов с инвалидностью I и II групп. Такое решение приняли на исполкоме", - поделился чиновник.
Он объяснил, что речь идет о базовых вещах:
"О том, что позволяет человеку самостоятельно передвигаться, жить без постоянной помощи и вернуть себе ощущение контроля... Это не о ремонте, а о достоинстве", - подчеркнул мэр города.
Более подробно о принятом властями решении рассказали в пресс-службе Львовского городского совета.
Украинцам сообщили, что на заседании исполнительного комитета ЛГС 17 марта был утвержден Порядок предоставления частичной компенсации расходов на приспособление жилых помещений на условиях софинансирования:
"Такую услугу могут получить также иностранцы или лица без гражданства, которые являются ветеранами и имеют инвалидность", - объяснили в ЛГС.
Отмечается, что принятый документ определяет механизм получения компенсации для ветеранов, получивших инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания:
Речь идет о жителях Львовской городской территориальной громады, которые самостоятельно оплатили - по предварительно согласованной смете - работы, услуги или строительные материалы для приспособления жилья в соответствии с индивидуальными потребностями (для облегчения передвижения и быта).
Уточняется, что "сегодня во Львовской городской территориальной громаде проживают 786 человек с инвалидностью вследствие войны I и II группы".
В ЛГС сообщили, что размер компенсации (согласно утвержденному Порядку) будут определять с учетом фактически понесенных расходов.
Однако он не будет превышать 400 тысяч гривен.
При этом расходы на банковские услуги в сумму возмещения не будут включать.
Отмечается, что такая компенсация будет предоставляться на условиях софинансирования:
Гражданам объяснили также, что получить компенсацию можно единовременно - за выполненные работы или оказанные услуги по приспособлению жилого помещения (дома или квартиры), расположенного на территории громады по месту жительства или пребывания ветерана.
"Также можно включать стоимость строительных материалов", - добавили в ЛГС.
Для того, чтобы получить компенсацию в рамках этой инициативы, ветераны или их уполномоченные представители должны сначала обратиться:
Это нужно сделать для определения необходимости в работах по приспособлению жилья к индивидуальным потребностям человека - еще до начала выполнения работ.
"Соответствующее заявление подают на имя управления социальной защиты департамента гуманитарной политики", - отметили в ЛГС.
Руководитель управления социальной защиты Татьяна Колесник отметила, что введенная возможность - "еще один шаг города к поддержке ветеранов и созданию доступной и безбарьерной среды во Львовской громаде".
"Очень важно, что эта программа наконец заработала и переходит с уровня решений в реальную помощь людям. Мы уже имеем первые обращения от ветеранов, которые нуждаются в адаптации жилья под свои ежедневные потребности", - поделилась она.
Колесник добавила, что для многих это - не о комфорте, а "о возможности самостоятельно жить, передвигаться, вернуть контроль над своим бытом".
Согласно информации ЛГС, к заявлению (по форме согласно приложению 1 к принятому Порядку) прилагаются прежде всего документы, подтверждающие личность:
Необходимо подготовить и копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов - РНУКПН (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от его принятия, уведомили об этом соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте).
Также для подачи заявления понадобятся:
Подчеркивается, что при подаче копий документов ветеранам нужно предоставить их оригиналы - для осмотра и заверения копий работником отдела социальной защиты или администратором ЦНАПа.
"Если возникают вопросы по оформлению документов - обращайтесь по телефону 1620", - подытожили в ЛГС.
