Львів чи Ужгород: порівняння цін на квартири в оренду

Львів та Ужгород є найдорожчими містами для оренди квартири з початку повномасштабного вторгнення. За останні пів року ціни там знову зросли.

РБК-Україна із посиланням на ЛУН , розповідає про те, скільки коштує оренда квартир у Львові та Ужгороді та у якому місті дорожче.

Де вищі ціни на оренду квартир – у Львові чи Ужгороді

Згідно із даними ЛУН, зараз вартість оренди однокімнатної квартири у Львові та Ужгороді зрівнялась і становить 19 тис. грн на місяці.

Двокімнатні квартири дорожче винаймати у Львові, середня ціна становить 23 тис. грн, а в Ужгороді таке житло коштує 21 тис. грн. Трикімнатні квартири у Львові здають за ціною від 16 700 до 31 300 тис. грн, а от даних про Ужгород нема.

Варто наголосити, що у зараз на ринку нерухомості набагато більше пропозицій у Львові, там 5 380 оголошень, а в Ужгороді лише 354.

Додамо також, що ціни у Львові та Ужгороді на оренду однокімнатних квартир вищі за столичні. У Києві вони коштують 16 тис. грн, натомість ціни на двокімнатні дорівнюють львівським пропозиціям – 23 тис. грн.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні у жовтні (скриншот сайту ЛУН)

Як змінились ціни на оренду у Львові та Ужгороді

Середня ціна на оренду однокімнатних квартир у Львові за останні пів року піднялась на 7%, двокімнатних – на 6%. Найдорожчим для оренди є Шевченківський район Львова, найдешевшими – Залізничний та Личаківський.

Найбільше пропозицій житла у ціновій категорії 20-22 тис. грн, приблизно третину пропозицій становлять квартири за ціною 8-10 тис. грн, і зовсім незначна частина за ціною понад 40 тис. грн.

Найдорожче житло Львова – у новобудовах, оренда там коштує 18 тис. грн за однокімнатну квартиру, трішки дешевше в австрійських люксах – 15 тис. грн, у радянських забудовах – 11 тис. грн.

Ціни за однокімнатні квартири у різних типах забудови (скриншот сайту ЛУН)

За останній квартал ціни на оренду в Ужгороді зросли приблизно на 2,5 тис. грн. Незначне падіння спостерігалось у липні, що, ймовірно, було зумовлене сезонним трендом.

Найбільше на ринку пропозицій однокімнатних квартир за ціною 15-20 тис. грн, втім є варіанти бюджетного житла за 5-10 тис. грн та елітного, вартістю понад 60 тис. грн.

Графік змін на ринку нерухомості в Ужгороді (скриншот сайту ЛУН)