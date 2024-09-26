Оренда житла на заході України: де квартири найдорожчі, а де – найдешевші

Від початку року оренда житла в Україні подорожчала на 5,4%, найвищі ціни в умовно безпечних регіонах на заході країни.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує оренда квартир на заході України і в яких містах найдешевше.

Які ціни на оренду житла в Україні

За даними Державної служби статистики, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні у серпні 2024 року становила 6 962 грн. Це на 0,7% дорожче, ніж у липні.

Найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир у:

Закарпатській області середня ціна становить 11 738 грн, що на 7,8% вище, ніж було раніше

Львівській області вартість оренди становить 10 614 грн, ціна знизилась на 10%

Рівненській області середня ціна становить 9 830 грн, з початку року вона зросла на 36,6%

Додамо, що Київ опинився на четвертому місці у рейтингу оренди однокімнатних квартир. Ціни тут підвищились на 4,8% і становлять 9 142 грн.

Найнижчі ціни на оренду однокімнатних квартир у:

Херсонській області – 2 831 грн

Сумській області – 3 289 грн

Миколаївській області – 3 597 грн

Де найдорожча та найдешевша оренда на заході країни

Згідно із даними сайту нерухомості ЛУН, у вересні найдорожчі квартири на заході країни – у Львові та Ужгороді:

ціна на оренду однокімнатної квартири становить 19 тис. грн

за двокімнатну квартиру у Львові доведеться віддати в середньому 23 тис. грн, в Ужгороді – 21 тис. грн

Трохи дешевше орендувати квартири в Івано-Франківську. За однокімнатну квартиру тут доведеться віддати 15 тис. грн, двокімнатну можна орендувати за 16 тис. грн.

На третій сходинці рейтингу серед найдорожчої оренди на заході посіли Чернівці та Рівне. Тут за однокімнатну квартиру оплата становить 13 тис. грн, двокімнатну у Чернівцях здають за 15 тис. грн, а от по Рівному щодо оренди таких квартир даних нема.

Найдешевші квартири для оренди на заході – у Тернополі та Хмельницькому. Тут однокімнатна квартира коштує 10 тис. грн, двокімнатна – 11 тис. грн у Хмельницькому та 13 тис. грн у Тернополі.

Ціни на оренду житла в Україні (скриншот сайту ЛУН)

Додамо також, що на ЛУН відсутні дані щодо вартості оренди квартир у Луцьку. При цьому, згідно із сайтом оголошень ОLX, однокімнатні квартири у цьому місті здають за ціною від 7,5 до 16 тис. грн, двокімнатні – від 10 до 17 тис. грн.

Ціни на оренду житла у Луцьку (скриншот сайту)

Де найбільше в Україні зросли ціни на оренду житла

Дані ЛУН свідчать, що найбільше ціни на оренду житла за останній місяць зросли в Івано-Франківську. Вартість однокімнатної квартири підвищилась на 4 800 грн. Також такий же тип житла подорожчав у Львові на 3 400 грн, в Одесі – на 2 500 грн, в Києві – на 2 200 грн. На 1 100 грн зросли у ціні однокімнатні квартири у Вінниці та Дніпрі.

Двокімнатні квартири найбільше подорожчали у Києві – вони піднялись у ціні одразу на 7 900 грн. В Одесі вартість зросла на 6 300 грн, у Львові – на 6 200 грн, в Івано-Франківську – на 4 300 грн.