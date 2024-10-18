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Львов или Ужгород: сравнение цен на квартиры в аренду

Пятница 18 октября 2024 17:02
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Львов или Ужгород: сравнение цен на квартиры в аренду Какие цены на аренду квартир во Львове и Ужгороде (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Львов и Ужгород – самые дорогие города для аренды квартиры с начала полномасштабного вторжения. За последние полгода цены там снова выросли.

РБК-Украина со ссылкой на ЛУН, рассказывает о том, сколько стоит аренда квартир во Львове и Ужгороде и в каком городе дороже.

Где более высокие цены на аренду квартир – во Львове или Ужгороде

Согласно данным ЛУН, сейчас стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове и Ужгороде сравнялась и составляет 19 тыс. грн в месяц.

Двухкомнатные квартиры дороже арендовать во Львове, средняя цена составляет 23 тыс. грн, а в Ужгороде такое жилье стоит 21 тыс. грн. Трехкомнатные квартиры во Львове сдают по цене от 16 700 до 31 300 тыс. грн, а вот данных об Ужгороде нет.

Стоит отметить, что сейчас на рынке недвижимости гораздо больше предложений во Львове, там 5 380 объявлений, а в Ужгороде только 354.

Добавим также, что цены во Львове и Ужгороде на аренду однокомнатных квартир выше столичных. В Киеве они стоят 16 тыс. грн, при этом цены на двухкомнатные равны львовским предложениям – 23 тыс. грн.

Львов или Ужгород: сравнение цен на квартиры в арендуЦены на аренду однокомнатных квартир в Украине в октябре (скриншот сайта ЛУН)

Как изменились цены на аренду во Львове и Ужгороде

Средняя цена аренды однокомнатных квартир во Львове за последние полгода поднялась на 7%, двухкомнатных – на 6%. Самый дорогой для аренды является Шевченковский район Львова, самые дешевые – Железнодорожный и Лычаковский.

Больше всего предложений жилья в ценовой категории 20-22 тыс. грн., примерно треть предложений составляют квартиры по цене 8-10 тыс. грн., и совсем незначительную часть жилье предлагают по цене свыше 40 тыс. грн.

Самые дорогое жилье Львова – в новостройках, аренда там стоит 18 тыс. грн за однокомнатную квартиру, немного дешевле в австрийских люксах – 15 тыс. грн, в советских застройках – 11 тыс. грн.

Львов или Ужгород: сравнение цен на квартиры в арендуЦены за однокомнатные квартиры в разных типах застройки (скриншот сайта ЛУН)

За последний квартал цены на аренду в Ужгороде выросли примерно на 2,5 тыс. грн. Незначительное падение наблюдалось в июле, что, вероятно, было предопределено сезонным трендом.

Больше всего на рынке предложений однокомнатных квартир по цене 15-20 тыс. грн, но есть варианты бюджетного жилья за 5-10 тыс. грн и элитного, стоимостью свыше 60 тыс. грн.

Львов или Ужгород: сравнение цен на квартиры в аренду График изменений на рынке недвижимости в Ужгороде (скриншот сайта ЛУН)

Ранее мы рассказывали о том, что самая дорогая аренда квартир во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях, там квартиры сдают от 9 800 тыс. – 10 700 тыс. грн. Самые низкие цены в Херсонской, Сумской и Николаевской областях цены здесь колеблются в пределах от 2 800 – 3500 грн.

Читайте также о том, сколько стоят и как выглядят дешевые квартиры в Киеве.

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