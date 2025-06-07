У Луцьку зросла кількість жертв нічної російської атаки 6 червня

У Луцьку рятувальники виявили тіло другої людини, що загинула внаслідок атаки російських загарбників у ніч на п'ятницю, 6 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

У ДСНС також оприлюднили свіжі фото і відео з місця пошуково-рятувальної операції.

"На місці працювали рятувальники, волонтери "Червоного Хреста", психологи ДСНС та поліції. Розгорнуто "Пункт незламності" для допомоги мешканцям", - додали рятувальники.

Працівники евакуювали п'ять людей і декілька домашніх тварин. Суттєво пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех, виробничі приміщення та автомобілі.

У ДСНС нагадали, що вчора було деблоковано тіло чоловіка, а загальна кількість постраждалих становить 30 людей.

"Сьогодні вранці під завалами зруйнованого під'їзду 9-поверхового будинку в Луцьку було знайдено тіло дівчини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи завершені. Кількість загиблих внаслідок удару РФ по місту зросла до двох людей.

Масований обстріл Луцька

В ніч на 6 червня російський агресор реалізував "удар помсти" за знищення СБУ літаків російської стратегічної авіації, що сталося 1 червня. Впродовж ночі по Україні було випущено більше 400 ударних дронів та понад 40 ракет різних типів.

Луцьк став одним із міст, що найбільше постраждало від атаки - росіяни атакували з 1 ночі до 6 ранку.

Зокрема, агресор випустив по місту 15 дронів і шість ракет.

Внаслідок обстрілу, були пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі, навчальні заклади.

Крім того, ракети пошкодили готель, в якому перебували спортсмени збірної України з легкої атлетики.

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