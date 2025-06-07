В Луцке возросло число жертв ночной российской атаки 6 июня

В Луцке спасатели обнаружили тело второго человека, погибшего в результате атаки российских захватчиков в ночь на пятницу, 6 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Отмечается, что поисково-спасательные работы завершены. Количество погибших в результате удара РФ по городу возросло до двух человек.

"Сегодня утром под завалами разрушенного подъезда 9-этажного дома в Луцке было найдено тело девушки", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что вчера было деблокировано тело мужчины, а общее количество пострадавших составляет 30 человек.

Работники эвакуировали пять человек и несколько домашних животных. Существенно повреждены жилые дома, административные здания, мебельный цех, производственные помещения и автомобили.

"На месте работали спасатели, волонтеры "Красного Креста", психологи ГСЧС и полиции. Развернут "Пункт несокрушимости" для помощи жителям", - добавили в спасатели.

В ГСЧС также обнародовали свежие фото и видео с места поисково-спасательной операции.