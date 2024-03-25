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В Луцке завершают отопительный сезон: названа дата

Луцк, Понедельник 25 марта 2024 17:05
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В Луцке завершают отопительный сезон: названа дата Фото: в Луцке завершается отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Луцке уже в четверг, 28 марта, завершают отопительный сезон. Такое решение приняли на фоне потепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука в Telegram.

"Отопительный сезон в городе прекращаем в четверг.Такое решение принято с учетом прогнозируемого устойчивого повышения температуры, для недопущения перегрева домов и с целью экономии средств горожан и необходимости эффективно использовать энергоносители", - написал городской глава.

Он также уточнил, что "Луцктеплоэнерго" будет готово возобновить подачу тепла в больницах в случае их запроса на фоне понижения температуры.

Завершение отопительного сезона

Напомним, в нескольких городах Украины уже анонсировали завершение отопительного сезона. Это происходит на фоне удара российских оккупантов по украинской энергетике и потепления.

В частности, с 20 марта отопление начали отключать в Херсоне в связи с прогнозируемым потеплением.

При этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов недавно заявлял, что в Украине возможно досрочное завершение отопительного сезона из-за плюсовой температуры воздуха.

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Луцк Отопительный сезон
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