В Луцке завершают отопительный сезон: названа дата

В Луцке уже в четверг, 28 марта, завершают отопительный сезон. Такое решение приняли на фоне потепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука в Telegram.

"Отопительный сезон в городе прекращаем в четверг.Такое решение принято с учетом прогнозируемого устойчивого повышения температуры, для недопущения перегрева домов и с целью экономии средств горожан и необходимости эффективно использовать энергоносители", - написал городской глава. Он также уточнил, что "Луцктеплоэнерго" будет готово возобновить подачу тепла в больницах в случае их запроса на фоне понижения температуры.