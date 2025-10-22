У Луцьку тимчасово вимкнуть опалення: коли відновлять подачу тепла

Причина зупинки опалення

Як зазначили в мерії, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, найближчими днями в регіоні очікується потепління. Щоб раціонально використовувати енергоресурси, з 22 жовтня у Луцьку тимчасово припинять подачу теплоносія.

При цьому речник Державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков заявив, що опалення відключать не лише побутовим споживачам, а й у школах, садочках та лікарнях.

Водночас у місті запевняють, що опалення відновлять оперативно, коли середньодобова температура протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів.

Яку погоду прогнозують у Луцьку

Додамо, що в Луцьку денна температура буде +10... +15 градусів 22, 23 та 24 жовтня. Відповідно середньодобова температура буде вище +8 градусів. У зв'язку з цим та з метою економії використання енергоресурсів ухвалили відповідне рішення.

Опалювальний сезон у Луцьку

Опалювальний сезон у Луцьку стартував 16 жовтня, коли стабільно опустилась температура нижче +8 градусів. Спершу тепло подали в дошкільні навчальні заклади, у школи та лікарняні, далі мали підключати житлові будинки.

Зміни до бюджету громади

Додамо, що на засіданні виконкому також ухвалили зміни до міського бюджету. Зокрема, Луцька громада отримала з державного бюджету субвенцію в розмірі майже 28,8 млн грн.

Ці кошти спрямують на забезпечення безоплатним харчуванням учнів молодших класів у школах міста.