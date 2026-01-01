У Луцьку прогриміли вибухи після попередження про загрозу "Шахедів"
У Луцьку пролунали вибухи у новорічну ніч незабаром після попередження про загрозу дронів. Гучно було також загалом у Волинській області.
Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна та мер Луцька Ігор Поліщук в Telegram.
"Ворожий БПЛА в сторону Луцька. Прошу бути в безпечному місці", - повідомляв міський голова після опівночі.
Потім стало відомо, що безпілотник росіян, що рухався на обласний центр, був локаційно втрачений. Однак далі під'єдналися вже групи дронів з регіону в напрямку Луцька.
"Ворожий БпЛА в напрямку Луцька зі сторони с. Цумань...2 ворожих БпЛА біля с. Цумань. Попередньо курс на Луцьк...Влітають в Луцьк...Ще один ворожий БпЛА влітає в Луцьк", - писав мер Ігор Поліщук.
Через деякий час Повітряні Сили сповістили про загрозу в повітрі, що рухалась на Луцьк зі сходу - повідомлення було опубліковане о 1:40. Місцевих закликали перебувати в укриттях.
Нагадаємо, недавно у Луцьку пролунали вибухи на тлі ранкової атаки російських дронів, які зайшли на область із кількох напрямків.
Раніше на Волині також чули вибухи, однак тоді вони були пов'язані з військовими навчаннями, які посилились в Україні з початку війни.