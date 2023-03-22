У Луцьку призупиняють опалювальний сезон

З 23 березня у Луцьку тимчасово призупиняють опалювальний сезон через допустимий температурний режим і сприятливі для цього погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Луцьктепло" .

Як зазначили у "Луцьктепло", з початку переходу системи теплопостачання із зимового на літній режим роботи та до відновлення параметрів теплоносія у споживачів може бути відсутня гаряча вода належної якості.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що відсьогодні, 22 березня, у Дніпрі почали вимикати опалення у домівках. Воно стало першим містом в Україні, де завершать опалювальний сезон у 2023 році.

Також раніше ми писали, що у Кропивницькому планують завершувати опалювальний сезон з 27 березня, якщо не буде різких перепадів температур.

А у Харкові планують відключати опалення на кілька годин на день.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.