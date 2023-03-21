Стало відомо, коли завершиться опалювальний сезон у Кропивницькому

У Кропивницькому планують завершувати опалювальний сезон з 27 березня, якщо не буде різких перепадів температур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника міського голови Кропивницького Олександра Мосіна "Суспільному" .

Він зазначив, що комунальне підприємство "Теплоенергетик" вже готується до завершення опалювального сезону, яке запланували на понеділок, 27 березня. З цього дня більшість школярів міста підуть на весняні канікули.

"За прогнозами метеорологів до кінця березня вже встановляться стійкі плюси у погоді. Якщо різкого підвищення температури не буде, до кінця тижня опалення ще триватиме, поки діти завершують навчальний семестр, а з початком весняних канікул теплопостачання припиниться", - розповів Мосін.

Нагадаємо, Дніпро стане першим містом в Україні, яке завершить опалювальний сезон у 2023 році.

Окрім того, у Харкові хочуть відключати опалення на кілька годин на день.

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