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В Харкові вимикатимуть опалення за графіком, але є умова

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Харків, Вівторок 21 березня 2023 15:30
В Харкові вимикатимуть опалення за графіком, але є умова Фото: в Харкові вимикатимуть опалення за графіком, але є умова (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові планують відключати опалення на кілька годин на день, щоправда, такий режим буде використаний за погоди, що дозволяє для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міськраду.

"КП "Харківські теплові мережі" готується до потепління та впроваджує графіки дискретного регулювання на джерелах теплопостачання, щоб зменшити витрати газу та уникнути перегрівів у будинках", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Дніпрі відключатимуть опалення в будинках із завтрашнього дня, 22 березня. Він стане першим містом в Україні, де завершать опалювальний сезон 2023 року.

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Опалювальный сезон харков
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