В Харкові вимикатимуть опалення за графіком, але є умова

У Харкові планують відключати опалення на кілька годин на день, щоправда, такий режим буде використаний за погоди, що дозволяє для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міськраду .

"КП "Харківські теплові мережі" готується до потепління та впроваджує графіки дискретного регулювання на джерелах теплопостачання, щоб зменшити витрати газу та уникнути перегрівів у будинках", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Дніпрі відключатимуть опалення в будинках із завтрашнього дня, 22 березня. Він стане першим містом в Україні, де завершать опалювальний сезон 2023 року.