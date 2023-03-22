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В Луцке приостанавливают отопительный сезон

Фото: в Луцке приостанавливают отопительный сезон (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

С 23 марта в Луцке временно приостанавливают отопительный сезон из-за допустимого температурного режима и благоприятных для этого погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Луцктепло".

Это связано с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8°C. Предварительно приостановка отопительного сезона продлится до понедельника, 27 марта.

Как отметили в "Луцктепло", с начала перехода системы теплоснабжения с зимнего на летний режим работы и до восстановления параметров теплоносителя у потребителей может отсутствовать горячая вода надлежащего качества.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что с сегодняшнего дня, 22 марта, в Днепре начали выключать отопление в домах. Он стал первым городом в Украине, где завершат отопительный сезон в 2023 году.

Также ранее мы писали, что в Кропивницком планируется завершать отопительный сезон с 27 марта, если не будет резких перепадов температур.

А в Харькове планируют отключать отопление на несколько часов в день.

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ЛуцкОтопительный сезон