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У Луцьку почалися перебої зі світлом та водою після атаки РФ

21:06 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: у Луцьку зникло світло (Getty Images)

Російські окупанти атакували Луцьк. Після удару в деяких жителів зникло світло та вода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними "Волинських новин", перебої зі світлом та водою зафіксовано у деяких мікрорайонах міста.

Інформацію про відключення світла підтверджують кореспонденти "Суспільного".

Також у мережі оприлюднили відео, на яких можна побачити, як у місцевих жителів масово зникло світло.

Оновлено 21:46

Голова Волинської ОВА Роман Романюк розповів, що під час вечірніх повітряних тривог в області зафіксували три реактивні "шахеди". Всі цілі були знищені, але внаслідок падіння уламків було пошкоджено лінії електропередач. Це і стало причиною проблем зі світлом та водою.

"Аварійні бригади вже працюють. Також вживаємо заходів щодо відновлення подачі води", - додав він.

Окремо Романюк зазначив, що у повітряному просторі України ще досить багато безпілотників, тому він закликав мешканців Волинської області пройти до укриттів.

"Енергетичне перемир'я"

Нагадаємо, у неділю, 11 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив про те, що Україна та Росія погодилися на "енергетичне перемир'я".

Коментуючи таку заяву американського лідера, президент України Володимир Зеленський наголосив, що нічого про це не знає. При цьому він висловив готовність до такого кроку.

Україна вже кілька днів не атакує російських НПЗ. У свою чергу, російські окупанти продовжують щодня бити по енергетиці України.

Зокрема, вчора, 14 жовтня, росіяни атакували всі київські ТЕЦ під час масового нічного удару.

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ЛуцькВійна в УкраїніВимкнення світла