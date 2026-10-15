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В Луцке начались перебои со светом и водой после атаки РФ, - СМИ

21:06 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Луцке пропал свет (Getty Images)

Российские оккупанты атаковали Луцк. После удара у некоторых жителей пропал свет и вода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По данным "Волинських новин", перебои со светом и водой зафиксированы в некоторых микрорайонах города.

Информацию об отключениях света подтверждают корреспонденты "Суспільного".

Также в сети обнародовали видео, на которых можно заметить, как у местных жителей массово исчез свет.

"Энергетическое перемирие"

Напомним, в воскресенье, 11 октября, президент США Дональд Трамп заявил о том, что Украина и Россия согласились на "энергетическое перемирие".

Комментируя такое заявление американского лидера, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ничего об этом не знает. При этом он выразил готовность к такому шагу.

Украина уже несколько дней не атакует российские НПЗ. В свою очередь российские оккупанты продолжают ежедневно бить по энергетике Украины.

В частности, вчера, 14 октября, россияне атаковали все киевские ТЭЦ во время ночного массированного удара.

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