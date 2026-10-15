В Луцке начались перебои со светом и водой после атаки РФ, - СМИ

По данным "Волинських новин", перебои со светом и водой зафиксированы в некоторых микрорайонах города.

Информацию об отключениях света подтверждают корреспонденты "Суспільного".

Также в сети обнародовали видео, на которых можно заметить, как у местных жителей массово исчез свет.

"Энергетическое перемирие"

Напомним, в воскресенье, 11 октября, президент США Дональд Трамп заявил о том, что Украина и Россия согласились на "энергетическое перемирие".

Комментируя такое заявление американского лидера, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ничего об этом не знает. При этом он выразил готовность к такому шагу.