У Луцьку підлітки поскандалили з групою ТЦК: що кажуть у військоматі

У відомстві заявили, що під час заходів оповіщення громадянин відмовився пред'явити військово-облікові документи та зачинився у власному автомобілі.

За версією ТЦК, згодом у ситуацію втрутилася група неповнолітніх, які перешкоджали роботі групи оповіщення та пошкодили службовий транспортний засіб.

Там додали, що, за наявною інформацією, жодна дитина тілесних ушкоджень не отримала.

Водночас місцеві пабліки пишуть, що щодо неповнолітніх нібито застосували перцеві балончики. Офіційного підтвердження цієї інформації від ТЦК немає.