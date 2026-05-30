В Луцке подростки поскандалили с группой ТЦК: что говорят в военкомате

18:48 30.05.2026 Сб
1 мин
По данным ТЦК, никто из детей телесных повреждений не получил
aimg Валерия Абабина
Фото иллюстративное: В Луцке произошел конфликт с ТЦК (Getty Images)

В Луцке возле ЖК "Дрим Таун" 29 мая произошел инцидент между группой оповещения Волынского ТЦК и несовершеннолетними. Все началось с того, что мужчина отказался показать военно-учетные документы и закрылся в авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Волынского областного ТЦК и СП.

В ведомстве заявили, что во время мероприятий оповещения гражданин отказался предъявить военно-учетные документы и закрылся в собственном автомобиле.

По версии ТЦК, впоследствии в ситуацию вмешалась группа несовершеннолетних, которые препятствовали работе группы оповещения и повредили служебное транспортное средство.

Там добавили, что, по имеющейся информации, ни один ребенок телесных повреждений не получил.

В то же время местные паблики пишут, что в отношении несовершеннолетних якобы применили перцовые баллончики. Официального подтверждения этой информации от ТЦК нет.

Напомним, это не первый подобный случай в Луцке. 11 апреля в городе подростки вмешались в работу ТЦК, когда военные проверяли документы у военнообязанного - тогда нападающих разыскивала полиция, а самого мужчину доставили в ТЦК.

