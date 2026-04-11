UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Луцьку підлітки напали на ТЦК: поліція їх розшукує

20:45 11.04.2026 Сб
2 хв
Чи підлягав призову чоловік, якого намагалися "захистити" підлітки?
aimg Едуард Ткач
Фото: підлітки завдавати ударів по ТЦК (facebook.com/volynarmy)

Сьогодні у суботу, 11 квітня, у Луцьку підлітки напали на військових ТЦК, коли вони перевіряли документи у військовозобов'язаних. Наразі нападників розшукують правоохоронні органи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Волинського ОТЦК та СП.

Читайте також: Нові правила для ТЦК вже готують: Свириденко розповіла, на якому етапі гучна реформа

Зокрема, сьогодні у мережі поширилося відео, на якому підлітки намагалися перешкоджати діям представників ТЦК, коли вони намагалися мобілізувати чоловіка.

За версією територіального центру комплектування, сьогодні близько 15:10 позаду будівлі ЦНАП військові виявили двох громадянин призовного віку.

В момент перевірки військово-облікових документів в одного з них була відстрочка від мобілізації, а інший чоловік не відреагував та намагався уникнути спілкування і втекти у напрямку вулиці Лесі Українки. В цей момент на військових напали підлітки.

"Під час зазначених подій група малолітніх осіб підбігла до військовослужбовців ТЦК та СП і поводилася агресивно - вони намагалися перешкодити виконанню службових обов’язків, а також вдавалися до фізичного впливу, завдаючи ударів", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим військові ТЦК, реагуючи на протиправні дії та перешкоджання виконанню службових обов'язків, були змушені відреагувати та припинити агресивну поведінку.

У Волинському ОТЦК уточнили, що громадянин, якого намагалися "захистити" підлітки - є жителем Вінниці. Він придатний до військової служби та підлягає призову під час мобілізації. Тож його доставили до ТЦК для актуалізації військово-облікових даних та проходження ВЛК.

"Нападників на групу оповіщення розшукують правоохоронні органи, які безпосередньо нададуть правову оцінку їхнім діям", - додали в ТЦК.

Інші інциденти з ТЦК

Нагадаємо, що 6 квітня в Харкові чоловік напав з ножем на військових ТЦК, внаслідок чого один із них отримав поранення. Інцидент стався під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних.

Також ми писали, що у Вінниці 4 квітня чоловік під час перевірки документів теж напав на військових ТЦК з ножем. Цілих двоє людей отримали поранення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
