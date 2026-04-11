В Луцке подростки напали на ТЦК: полиция их разыскивает

В частности, сегодня в сети распространилось видео, на котором подростки пытались препятствовать действиям представителей ТЦК, когда они пытались мобилизовать мужчину.

По версии территориального центра комплектования, сегодня около 15:10 позади здания ЦНАП военные обнаружили двух граждан призывного возраста.

В момент проверки военно-учетных документов у одного из них была отсрочка от мобилизации, а другой мужчина не отреагировал и пытался избежать общения и убежать в направлении улицы Леси Украинки. В этот момент на военных напали подростки.

"Во время указанных событий группа малолетних лиц подбежала к военнослужащим ТЦК и СП и вела себя агрессивно - они пытались помешать выполнению служебных обязанностей, а также прибегали к физическому воздействию, нанося удары", - говорится в сообщении.

В связи с этим военные ТЦК, реагируя на противоправные действия и препятствование выполнению служебных обязанностей, были вынуждены отреагировать и прекратить агрессивное поведение.

В Волынском ОТЦК уточнили, что гражданин, которого пытались "защитить" подростки - является жителем Винницы. Он пригоден к военной службе и подлежит призыву по мобилизации. Поэтому его доставили в ТЦК для актуализации военно-учетных данных и прохождения ВВК.

"Нападавших на группу оповещения разыскивают правоохранительные органы, которые непосредственно предоставят правовую оценку их действиям", - добавили в ТЦК.