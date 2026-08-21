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У Луцьку натовп із 30 людей розтрощив авто ТЦК та побив військових

14:59 21.08.2026 Пт
2 хв
Авто розбили вщент і пограбували
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки конфлікту цивільних осіб в Луцьку (Волинський обласний ТЦК та СП)

У Луцьку близько 30 людей напали на автомобіль ТЦК та побили двох військових.

Про це 21 серпня повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Волинського обласного ТЦК та СП Дарʼю Стельмащук, яку цитує "Суспільне".

Як розпочався конфлікт

Інцидент стався 20 серпня орієнтовно о 20:20 на вулиці Захисників України у Луцьку. На блокпосту біля авторинку зупинили автомобіль для перевірки документів.

Водій відмовився пред'явити документи та назвати анкетні дані, після чого залишив місце події. За автомобілем поїхав екіпаж поліції з увімкненими проблисковими маячками.

О 20:30 на вулиці Захисників України водій залишив машину на світлофорі та побіг у бік житлових будинків. Поліцейські та військовослужбовці ТЦК кинулися навздогін. Згодом службовий автомобіль зупинився в арці будинків.

Тридцять людей напали на військових

До місця події підійшли тридцять цивільних осіб, які почали чинити фізичний опір поліцейським і військовослужбовцям ТЦК.

"Після цього до місця події підійшли 30 цивільних осіб, які почали чинити фізичний опір працівникам поліції та військовослужбовцям ТЦК, завдаючи ударів руками та невстановленими предметами", - каже Дарʼя Стельмащук.

Один із учасників сутички кидав у військовослужбовців уламки скла.

Унаслідок бійки двоє військовослужбовців ТЦК отримали тілесні ушкодження у вигляді численних синців і саден.

Дісталося і службовому автомобілю ТЦК:

  • вибили всі вікна та фари;
  • пошкодили всі шини;
  • з машини викрали радіостанцію, бодікамеру та ключі.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Одну з учасниць конфлікту затримали та доставили до районного управління поліції.

Нагадаємо, на Франківщині ДБР затримало офіцера районного ТЦК, який у стані алкогольного сп'яніння побив підлеглого солдата.

Потерпілого з розривом акроміально-ключичного з'єднання відправили на операцію, а офіцеру оголосили підозру за перевищення службових повноважень.

Як повідомляло РБК-Україна, у Нововолинську чоловік напав із ножем на військовослужбовців Володимирського РТЦК та СП під час заходів оповіщення.

Один із військових отримав тяжке ножове поранення черевної порожнини, другий дістав ушкодження руки, а нападника затримали.

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