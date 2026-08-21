В Луцке толпа из 30 человек разбила авто ТЦК и избила военных

В Луцке около 30 человек напали на автомобиль ТЦК и избили двух военных.
Об этом 21 августа сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Волынского областного ТЦК и СП Дарью Стельмащук, которую цитирует "Суспільне".
Инцидент произошел 20 августа ориентировочно в 20.20 на улице Защитников Украины в Луцке. На блокпосту возле авторынка остановили автомобиль для проверки документов.
Водитель отказался предъявить документы и назвать анкетные данные, после чего покинул место происшествия. За автомобилем поехал экипаж полиции с включенными проблесковыми маячками.
В 20.30 на улице Защитников Украины водитель оставил машину на светофоре и побежал в сторону жилых домов. Полицейские и военнослужащие ТЦК устремились вдогонку. Впоследствии служебный автомобиль остановился в арке домов.
К месту происшествия подошли тридцать гражданских лиц, начавших физическое сопротивление полицейским и военнослужащим ТЦК.
"После этого к месту происшествия подошли 30 гражданских лиц, которые начали оказывать физическое сопротивление работникам полиции и военнослужащим ТЦК, нанося удары руками и неустановленными предметами", - говорит Дарья Стельмащук.
Один из участников стычки бросал в военнослужащих обломки стекла.
В результате драки двое военнослужащих ТЦК получили телесные повреждения в виде многочисленных синяков и ссадин.
Досталось и служебному автомобилю ТЦК:
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Одна из участниц конфликта была задержана и доставлена в районное управление полиции.
Напомним, на Франковщине ДБР задержал офицера районного ТЦК, который в состоянии алкогольного опьянения избил подчиненного солдата.
Потерпевшего с разрывом акромиально-ключичного соединения отправили на операцию, а офицеру объявили подозрение за превышение служебных полномочий.
Как сообщало РБК-Украина, в Нововолынске мужчина напал с ножом на военнослужащих Владимирского РТЦК и СП во время мер оповещения.
Один из военных получил тяжелое ножевое ранение брюшной полости, второй получил повреждение руки, а нападавшего задержали.