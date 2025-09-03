У Луцьку лунають вибухи: ППО збиває безпілотники росіян

Росіяни в ніч на 3 вересня атакують Луцьк дронами. В місті працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Луцька Ігоря Поліщука.
"Ворожі БпЛА в напрямку Луцька. Прошу бути в безпечному місці", - писав він о 00:17.
Вже о 00:42 Поліщук повідомив, що в місті працює протиповітряна оборона.
Мер знову написав, що в місті працює ППО. Водночас він закликав людей не стояти біля вікон та на вулиці, і не спостерігати як мобільно-вогневі групи збивають ворожі безпілотники.
"Гільзи від крупнокаліберних кулеметів можуть на великій швидкості попасти у вас й забрати ваше здоровʼя та життя", - пояснив він.
Станом на 00:50 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, у зв'язку з масованою атакою дронів сигнал вже майже по всій Україні.
Зазначимо, що це вже не перша атака росіян на Луцьк. Зокрема, в ніч на 6 червня ворог запустив по Україні понад 400 дронів і понад 40 ракет різних типів.
Безпосередньо по Луцьку РФ випустила 15 дронів і 6 ракет, і це місто постраждало найбільше в результаті тієї атаки.
Зокрема, в результаті обстрілу були пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі та навчальні заклади. Крім того, ракети пошкодили готель, в якому перебували спортсмени збірної України з легкої атлетики.
Також відомо, що через атаку в Луцьку загинуло двоє людей.