У Луцьку лунають вибухи: ППО збиває безпілотники росіян

"Ворожі БпЛА в напрямку Луцька. Прошу бути в безпечному місці", - писав він о 00:17.

Вже о 00:42 Поліщук повідомив, що в місті працює протиповітряна оборона.

Оновлено о 00:55

Мер знову написав, що в місті працює ППО. Водночас він закликав людей не стояти біля вікон та на вулиці, і не спостерігати як мобільно-вогневі групи збивають ворожі безпілотники.

"Гільзи від крупнокаліберних кулеметів можуть на великій швидкості попасти у вас й забрати ваше здоровʼя та життя", - пояснив він.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:50 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, у зв'язку з масованою атакою дронів сигнал вже майже по всій Україні.