В Луцке раздаются взрывы: ПВО сбивает беспилотники россиян

Фото: в городе слышна работа противовоздушной обороны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 3 сентября атакуют Луцк дронами. В городе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Луцка Игоря Полищука.

"Вражеские БпЛА в направлении Луцка. Прошу быть в безопасном месте", - писал он в 00:17.

Уже в 00:42 Полищук сообщил, что в городе работает противовоздушная оборона.

Обновлено в 00:55

Мэр снова написал, что в городе работает ПВО. В то же время он призвал людей не стоять у окон и на улице и не наблюдать, как мобильно-огневые группы сбивают вражеские беспилотники.

"Гильзы от крупнокалиберных пулеметов могут на большой скорости попасть в вас и унести ваше здоровье и жизнь", - пояснил он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, в связи с массированной атакой дронов сигнал уже почти по всей Украине.

Обстрел Луцка

Отметим, что это уже не первая атака россиян на Луцк. В частности, в ночь на 6 июня враг запустил по Украине больше 400 дронов и свыше 40 ракет разных типов.

Непосредственно по Луцку РФ выпустила 15 дронов и 6 ракет, и этот город пострадал больше всего в результате той атаки.

В частности, в результате обстрела были повреждены многоквартирные дома, автомобили и учебные заведения. Кроме того, ракеты повредили гостиницу, в которой были спортсмены сборной Украины по легкой атлетике.

Также известно, что из-за атаки в Луцке погибло два человека.

