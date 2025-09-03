В Луцке раздаются взрывы: ПВО сбивает беспилотники россиян

"Вражеские БпЛА в направлении Луцка. Прошу быть в безопасном месте", - писал он в 00:17.

Уже в 00:42 Полищук сообщил, что в городе работает противовоздушная оборона.

Обновлено в 00:55

Мэр снова написал, что в городе работает ПВО. В то же время он призвал людей не стоять у окон и на улице и не наблюдать, как мобильно-огневые группы сбивают вражеские беспилотники.

"Гильзы от крупнокалиберных пулеметов могут на большой скорости попасть в вас и унести ваше здоровье и жизнь", - пояснил он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, в связи с массированной атакой дронов сигнал уже почти по всей Украине.