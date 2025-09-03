В Луцке раздаются взрывы: ПВО сбивает беспилотники россиян

Россияне в ночь на 3 сентября атакуют Луцк дронами. В городе работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Луцка Игоря Полищука.
"Вражеские БпЛА в направлении Луцка. Прошу быть в безопасном месте", - писал он в 00:17.
Уже в 00:42 Полищук сообщил, что в городе работает противовоздушная оборона.
Мэр снова написал, что в городе работает ПВО. В то же время он призвал людей не стоять у окон и на улице и не наблюдать, как мобильно-огневые группы сбивают вражеские беспилотники.
"Гильзы от крупнокалиберных пулеметов могут на большой скорости попасть в вас и унести ваше здоровье и жизнь", - пояснил он.
По состоянию на 00:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, в связи с массированной атакой дронов сигнал уже почти по всей Украине.
Отметим, что это уже не первая атака россиян на Луцк. В частности, в ночь на 6 июня враг запустил по Украине больше 400 дронов и свыше 40 ракет разных типов.
Непосредственно по Луцку РФ выпустила 15 дронов и 6 ракет, и этот город пострадал больше всего в результате той атаки.
В частности, в результате обстрела были повреждены многоквартирные дома, автомобили и учебные заведения. Кроме того, ракеты повредили гостиницу, в которой были спортсмены сборной Украины по легкой атлетике.
Также известно, что из-за атаки в Луцке погибло два человека.