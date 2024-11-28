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У Луцьку кілька "прильотів", є відключення світла

Луцьк, Четвер 28 листопада 2024 08:25
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У Луцьку кілька "прильотів", є відключення світла Фото: російські війська обстріляли Луцьк 28 листопада (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Луцьк 28 листопада. У місті зафіксували кілька "прильотів", є відключення світла.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Маємо декілька "прильотів" у нашому місті. До завершення сигналу повітряної тривоги не маємо право озвучувати, куди саме влучили ворожі повітряні цілі", - розповів він.

Крім того, за його словами, фіксуються відключення світла у частині міста.

"На жаль, поки що не працює електротранспорт. Працюємо з перевізниками для того, щоб перекрити ту, кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт автобусами. Підключаємо критичну інфраструктуру до альтернативних джерел енергії", - зазначив мер.

Також школярів, які навчаються у першу зміну перевели на дистанційне навчання, працюють "Пункти незламності".

Ракетний удар РФ по Україні

Уранці 28 листопада російські війська знову влаштували комбінований удар по енергетиці України. Вибухи прогріли в Києві, Харкові, Одесі, Луцьку, Миколаєві, Житомирі та інших містах.

Уже відомо й те, що, зокрема, росіяни атакували інфраструктуру Шостки Сумської області. Крім того, екстрені вимкнення світла були запроваджені в Києві, у Кіровоградській, Чернігівській областях.

Зазначимо, що це вже другий масований удар по енергетиці України в листопаді. До цього Росія влаштувала масований удар по Україні 17 листопада. Тоді під обстрілом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії, були постраждалі.

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