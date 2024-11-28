В Луцке несколько "прилетов", есть отключения света
Российские войска обстреляли Луцк 28 ноября. В городе зафиксировали несколько "прилетов", есть отключения света.
Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Есть несколько "прилетов" в нашем городе. До завершения сигнала воздушной тревоги не имеем право озвучивать, куда именно попали вражеские воздушные цели", - рассказал он.
Кроме того, по его словам, фиксируются отключения света в части города.
"К сожалению, пока не работает электротранспорт. Работаем с перевозчиками для того, чтобы перекрыть то количество пассажиров, которое перевозил электротранспорт автобусами. Подключаем критическую инфраструктуру к альтернативным источникам энергии", - отметил мэр.
Также школьников, которые учатся в первую смену перевели на дистанционное обучение, работают "Пункты Несокрушимости".
Ракетный удар РФ по Украине
Утром 28 ноября российские войска снова устроили комбинированный удар по энергетике Украины. Взрывы прогрели в Киеве, Харькове, Одессе, Луцке, Николаеве, Житомире и других городах.
Уже известно и то, что, в частности, россияне атаковали инфраструктуру Шостки Сумской области. Кроме того, экстренные отключения света были введены в Киеве в Кировоградской, Черниговской областях.
Отметим, что это уже второй масированный удар по энергетике Украины в ноябре. До этого Россия устроила массированный удар по Украине 17 ноября. Тогда под обстрелом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии, были пострадавшие.
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