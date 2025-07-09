У Луцьку через нічну атаку РФ пожежі та пошкодження: що відомо

"Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень зʼясовується", - розповів Поліщук.

Також він повідомив, що станом на зараз інформації щодо загиблих немає.

"Наша честь, шана і подяка силам ППО. В разі надходження нової інформації, буду оперативно інформувати. До звʼязку!", - резюмував він.