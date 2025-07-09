В Луцке из-за ночной атаки РФ пожары и повреждения: что известно

"Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются", - рассказал Полищук.

Также он сообщил, что по состоянию на сейчас информации о погибших нет.

"Наша честь, уважение и благодарность силам ПВО. В случае поступления новой информации, буду оперативно информировать. До связи!", - резюмировал он.