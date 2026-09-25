У Луцьку через атаку РФ на київські дата-центри не працюють інформаційні табло на зупинках

У міській раді пояснили, що проблеми з роботою інформаційних табло виникли внаслідок пошкодження дата-центрів у столиці під час чергової ворожої атаки. Це призвело до збоїв у роботі пов'язаних сервісів.

"Наразі фахівці працюють над відновленням роботи відповідної інфраструктури та сервісів. Після стабілізації їх роботи функціонування електронних табло буде відновлено", - зазначають у міськраді.

Про повне відновлення роботи систем обіцяють повідомити додатково.

Поки тривають ремонтні роботи, пасажирам рекомендують використовувати альтернативні способи для відстеження руху транспорту.

"Для зручності відстеження руху громадського транспорту рекомендуємо користуватись мобільним додатком "Сіті Кард", на сайті оператора АСООП "Сіті Кард" та на інших мобільних додатках "City Bus", "EasyWay"", - закликає місцева влада.

Жителів та гостей міста просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.