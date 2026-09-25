В Луцке из-за атаки РФ на киевские дата-центры не работают информационные табло на остановках

В городском совете объяснили, что проблемы с работой информационных табло возникли в результате повреждения дата-центров в столице во время очередной вражеской атаки. Это привело к сбоям в работе связанных сервисов.

"Сейчас специалисты работают над возобновлением работы соответствующей инфраструктуры и сервисов. После стабилизации их работы функционирование электронных табло будет возобновлено", - отмечают в горсовете.

О полном возобновлении работы систем обещают сообщить дополнительно.

Пока продолжаются ремонтные работы, пассажирам рекомендуют использовать альтернативные способы для отслеживания движения транспорта.

"Для удобства отслеживания движения общественного транспорта рекомендуем пользоваться мобильным приложением "Сити Кард", на сайте оператора АСООП "Сити Кард" и на других мобильных приложениях "City Bus", "EasyWay"", - призывают местные власти.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.