В Луцке из-за атаки РФ на киевские дата-центры не работают информационные табло на остановках
В Луцке временно прекратили работу электронные табло на остановках общественного транспорта. Причиной стал технический сбой из-за российских обстрелов Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луцкий городской совет .
В городском совете объяснили, что проблемы с работой информационных табло возникли в результате повреждения дата-центров в столице во время очередной вражеской атаки. Это привело к сбоям в работе связанных сервисов.
"Сейчас специалисты работают над возобновлением работы соответствующей инфраструктуры и сервисов. После стабилизации их работы функционирование электронных табло будет возобновлено", - отмечают в горсовете.
О полном возобновлении работы систем обещают сообщить дополнительно.
Пока продолжаются ремонтные работы, пассажирам рекомендуют использовать альтернативные способы для отслеживания движения транспорта.
"Для удобства отслеживания движения общественного транспорта рекомендуем пользоваться мобильным приложением "Сити Кард", на сайте оператора АСООП "Сити Кард" и на других мобильных приложениях "City Bus", "EasyWay"", - призывают местные власти.
Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, 23 сентября во время массированной атаки Россия нанесла удар по столичным дата-центрам. Поэтому в сетях проводников UTELS и "Паутина" возникли перебои со связью и доступом к услугам.
В Министерстве иностранных дел Украины объяснили, чтоРФ намеренно целилась по этой инфраструктуре, пытаясь нарушить работу систем оповещения о воздушных угрозах.
В то же время, по словам советника президента Сергея Бескрестнова "Флеша", странане останется без интернета даже при новых российских атаках благодаря максимально распределенным каналам связи.