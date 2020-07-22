Луцкому террористу сообщили о подозрении

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении Максиму Кривошу, который во вторник захватил заложников в Луцке. Его подозревают в совершении террористического акта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Также Кривоша подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

По данным следствия, мужчина захватил в Луцке рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами и удерживал их в течение дня, выдвигая требования к президенту Владимиру Зеленскому и другим чиновникам.

В процессе переговоров мужчина бросил в сторону правоохранителей гранату, посягая на их жизнь. После задержания у него изъят целый арсенал оружия и взрывчатки: автомат "АКС-74У", револьвер, гранаты наступательного действия "РГД-5.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина захватил рейсовый автобус с 13 людьми. Спецоперация по освобождению заложников длилась почти 10 часов. Сначала Кривош согласился отпустить трех заложников - беременную женщину, ребенка и пенсионерку.

Заложников освободили после того, как президент Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста.

Президент Владимир Зеленский віполнил требование Кривоша и записал видеообращение.