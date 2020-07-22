Луцькому терористові повідомили про підозру

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру Максиму Кривошу, який у вівторок захопив заручників у Луцьку. Його підозрюють у скоєнні терористичного акту.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Також Кривоша підозрюють у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

За даними слідства, чоловік захопив у Луцьку рейсовий автобус приміського сполучення з пасажирами і утримував його протягом дня, висуваючи вимоги до президента Володимиру Зеленському та іншим чиновникам.

У процесі переговорів чоловік кинув у бік правоохоронців гранату, посягаючи на їх життя. Після затримання у нього вилучено цілий арсенал зброї та вибухівки: автомат "АКС-74У", револьвер, гранати наступальної дії "РГД-5.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік захопив рейсовий автобус з 13 людьми. Спецоперація зі звільнення заручників тривала майже 10 годин. Спочатку Кривош погодився відпустити трьох заручників - вагітну жінку, дитину і пенсіонерку.

Заручників звільнили після того, як президент Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу Кривоша і записав відеозвернення.