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"Луцкого террориста" отправили в психбольницу

Автор: Олег Черныш

Луцкий горрайонный суд Волынской области поместил в психиатрическую больницу "луцкого террориста" Максима Кривоша (Плохого). Он в июле захватил автобус с пассажирами в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебное решение.

В начале ноября суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого. Предварительная амбулаторная экспертиза обнаружила определённые расстройства психики у Кривоша.

В то же время, для квалификации этих расстройств необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.

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Учитывая это суд решил поместить "террориста" во Львовскую областную психбольницу в условия, которые исключат его опасность для окружающих.
Там в течение двух месяцев подозреваемому должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Защита Кривоша не согласилась с такими действиями и подала апелляцию.
Тем не менее, 16 ноября Апелляционный суд ее отклонил и решение вступило в силу.

Как сообщало РБК-Украина, 23 июля суд взял под стражу "луцкого террориста" на два месяца.

Напомним, Служба безопасности Украины назначила 30 экспертиз по делу о захвате заложников в Луцке

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