ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Луцького терориста" відправили до психлікарні

Автор: Олег Черниш

Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив в психіатричну лікарню "луцького терориста" Максима Кривоша (Плохого). Він у липні захопив автобус з пасажирами в центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на судове рішення.

На початку листопада суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша.

У той же час, для кваліфікації цих розладів необхідні додаткові обстеження та динамічне спостереження за пацієнтом.

Популярні новини

З огляду на це суд вирішив помістити "терориста" у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих.
Там протягом двох місяців підозрюваному повинні провести психолого-психіатричну експертизу.

Захист Кривоша не погодився з такими діями і подав апеляцію.
Тим не менш, 16 листопада Апеляційний суд її відхилив і рішення набуло чинності.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 липня суд взяв під варту "луцького терориста" на два місяці.

Нагадаємо, Служба безпеки України призначила 30 експертиз у справі про захоплення заручників у Луцьку

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Луцьктеррористы