СБУ назначило около 30 экспертиз по делу о захвате заложников в Луцке

Фото: задержание Кривоша (twitter.com/avakovarsen)

Уже допрошены 16 потерпевших и 33 свидетеля

Служба безопасности Украины назначила 30 экспертиз по делу о захвате заложников в Луцке. Уже были допрошены 16 потерпевших и 33 свидетеля по данному делу.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Волынской области.

По словам главы следственного отдела СБУ в Волынской области Александра Хитрика, также был проведен ряд обысков по местам предыдущего пребывания подозреваемого Максима Кривоша.

"Назначено примерно 30 экспертиз, в том числе взрыво-техническую, судебно-баллистическую, холодного оружия, автотовароведческую, и лингвистическую", - сообщили в СБУ.

Сейчас проверяются все связи Кривоша, а также устанавливается происхождение оружия, а также заявления луцкого террориста о предстоящих терактах.

Напомним, 21 июля в Луцке Максим Кривош захватил рейсовый автобус, взяв в заложники 13 пассажиров. При этом он был вооружен и требовал от президента и украинских чиновников выполнить его требование - записать видео с текстом "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем". Зеленский выполнил требование, после чего Кривош освободил заложников и был задержан.

Его подозревают в захвате заложников, совершении террористического акта, покушения на убийство работника правоохранительного органа, незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Как писало РБК-Украина, суд взял под стражу луцкого террориста на два месяца.

Также, по словам Кривоша, сперва он планировал захватить собор Святой Троицы.