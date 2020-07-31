ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

СБУ назначило около 30 экспертиз по делу о захвате заложников в Луцке

Луцк, Пятница 31 июля 2020 15:59
СБУ назначило около 30 экспертиз по делу о захвате заложников в Луцке
Фото: задержание Кривоша (twitter.com/avakovarsen)
Автор: Игорь Литвиненко

Уже допрошены 16 потерпевших и 33 свидетеля

Служба безопасности Украины назначила 30 экспертиз по делу о захвате заложников в Луцке. Уже были допрошены 16 потерпевших и 33 свидетеля по данному делу.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Волынской области.

По словам главы следственного отдела СБУ в Волынской области Александра Хитрика, также был проведен ряд обысков по местам предыдущего пребывания подозреваемого Максима Кривоша.

"Назначено примерно 30 экспертиз, в том числе взрыво-техническую, судебно-баллистическую, холодного оружия, автотовароведческую, и лингвистическую", - сообщили в СБУ.

Сейчас проверяются все связи Кривоша, а также устанавливается происхождение оружия, а также заявления луцкого террориста о предстоящих терактах.

Напомним, 21 июля в Луцке Максим Кривош захватил рейсовый автобус, взяв в заложники 13 пассажиров. При этом он был вооружен и требовал от президента и украинских чиновников выполнить его требование - записать видео с текстом "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем". Зеленский выполнил требование, после чего Кривош освободил заложников и был задержан.

Его подозревают в захвате заложников, совершении террористического акта, покушения на убийство работника правоохранительного органа, незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Как писало РБК-Украина, суд взял под стражу луцкого террориста на два месяца.

Также, по словам Кривоша, сперва он планировал захватить собор Святой Троицы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Служба безопасности УкраиныЛуцкзахват заложниковэкспертиза
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь