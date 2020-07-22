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Суд завтра изберет меру пресечения луцкому террористу

Луцк, Среда 22 июля 2020 10:57
Суд завтра изберет меру пресечения луцкому террористу
Фото: автобус с пасажарими (volyn24.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Открыты четыре уголовных производства

Террористу, который вчера захватил автобус с пасажарими в Луцке, сегодня объявят о подозрении. Уже завтра суд изберет ему меру пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Открыты уголовные производства:

по ч. 2 ст.147 (Захват заложников),

ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами),

ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего),

ст. 258 (Террористический акт) Уголовного Кодекса Украины.

Сейчас мужчина помещен в изолятор временного содержания.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Сниданка с 1 + 1" сообщил, что луцком террористу предъявлено обвинение в терроризме, захвате заложников, а также в незаконном хранении оружия.

"Я уверен, что суд не изберет ни одну меру пресечения, кроме содержания под стражей. Далее его ждет суд. Он получит долгий срок заключения", - заявили в МВД.

Напомним, в МВД объяснили, почему Владимир Зеленский выполнил требование террориста из Луцка.

Отметим, появились фото салона автобуса, в котором террорист удерживал заложников.

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