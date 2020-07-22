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Луцький терорист раніше перебував під наглядом правоохоронців, - Нацполіція

Луцьк, Середа 22 липня 2020 12:30
Луцький терорист раніше перебував під наглядом правоохоронців, - Нацполіція
Фото: затримання терориста (twitter.com AvakovArsen)
Автор: Маріанна Присяжнюк

СБУ уже допитала затриманого

Терорист, який вчора захопив автобус з заручниками у центрі Луцька, раніше уже перебував під наглядом правоохоронних органів. Однак останнім часом необхідності у постійному контролі способу життя підозрюваного не було.

Про це сказав начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко.

"У полі зору він (терорист, - ред.) був, у межах повноважень Національної поліції здійснювався нагляд, але останнім часом такої потреби не було", - зазначив він.

Крім того, начальник Управління СБУ у Волинській області Павло Данюков повідомив, вночі Служба безпеки України провела допит підозрюваного.

"У нічний час був проведений допит. Поки про співпрацю не йшлося. Після другого-третього допиту можна буде говорити", - сказав Данюков.

Нагадаємо, терористові, що захопив вчора автобус з пасажирами в Луцьку, сьогодні оголосять про підозру. Уже завтра суд обере йому запобіжний захід.

Як писало РБК-Україна, в МВС пояснили, чому президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста з Луцька.

Відзначимо, з'явилися фото салону автобуса, в якому терорист утримував заручників.

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