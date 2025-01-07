У Луцькій громаді школи переводять на дистанційний формат: із чим це пов’язано

Раніше РБК-Україна писало, що у зв’язку зі складною енергетичною ситуацією та ризиками можливих блекаутів, навчальним закладам дозволено самостійно обирати формат навчання (очний, дистанційний або змішаний) і визначати тривалість канікул. Чимало шкіл скоротили осінні канікули, щоб продовжити зимовий період відпочинку.

Міністерство освіти і науки України рекомендувало провести зимові канікули з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року, однак кожен навчальний заклад має право адаптувати графік залежно від місцевих умов. Учні розпочнуть навчання після зимових канікул у різні дати залежно від графіка закладу, але для більшості школярів заняття стартують у період з 8 до 15 січня 2025 року.

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