В Луцкой громаде школы переводят на дистанционный формат: с чем это связано

Ранее РБК-Украина писало, что в связи со сложной энергетической ситуацией и рисками возможных блэкаутов, учебным заведениям разрешено самостоятельно выбирать формат обучения (очный, дистанционный или смешанный) и определять продолжительность каникул. Многие школы сократили осенние каникулы, чтобы продлить зимний период отдыха.

Министерство образования и науки Украины рекомендовало провести зимние каникулы с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, однако каждое учебное заведение имеет право адаптировать график в зависимости от местных условий. Ученики начнут обучение после зимних каникул в разные даты в зависимости от графика заведения, но для большинства школьников занятия стартуют в период с 8 до 15 января 2025 года.

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