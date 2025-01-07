В Луцкой громаде школы переводят на дистанционный формат: с чем это связано

Все школы Луцкой громады с 8 по 11 января будут работать в дистанционном формате из-за необходимости экономии энергоресурсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора департамента образования Луцкого городского совета Виталия Бондаря "Суспільному".
Он подчеркнул, что сейчас есть необходимость экономить энергоресурсы. В то же время решение об организации дистанционного обучения принимают руководители школ на основе решений педагогических советов.
Очное обучение в школах Луцка планируют возобновить с понедельника, 13 января.
Отметим, в учреждениях общего среднего образования Луцкой громады зимние каникулы начались 25 декабря и завершатся 7 января. Как сообщают в местном управлении образования, обучение во втором семестре стартует 8 января.
Ранее РБК-Украина писало, что в связи со сложной энергетической ситуацией и рисками возможных блэкаутов, учебным заведениям разрешено самостоятельно выбирать формат обучения (очный, дистанционный или смешанный) и определять продолжительность каникул. Многие школы сократили осенние каникулы, чтобы продлить зимний период отдыха.
Министерство образования и науки Украины рекомендовало провести зимние каникулы с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, однако каждое учебное заведение имеет право адаптировать график в зависимости от местных условий. Ученики начнут обучение после зимних каникул в разные даты в зависимости от графика заведения, но для большинства школьников занятия стартуют в период с 8 до 15 января 2025 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.