Зимові канікули в Україні: коли школярам доведеться повернутися до занять

Зимові канікули для українських школярів у 2025 році традиційно припадуть на період новорічно-різдвяних свят, проте дати відпочинку варіюються залежно від регіону та школи. Міністерство освіти і науки України (МОН) рекомендує навчальним закладам організувати зимові канікули з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року, але через свободу планування кожен заклад може адаптувати графік до місцевих умов.

РБК-Україна розповідає, коли повернуться до навчання школярі після зимових канікул у 2025 році.

Через складну енергетичну ситуацію та можливі ризики блекаутів, навчальні заклади мають право самостійно визначати форму навчання (очну, дистанційну або змішану) та тривалість канікул. Багато шкіл скоротили осінні канікули, щоб мати змогу продовжити зимовий відпочинок.

Також важливу роль у плануванні відіграє система опалення. У школах з автономним опаленням графік може відрізнятися.

Школярі повернуться до занять залежно від обраного графіка, але більшість учнів почнуть навчання після канікул у період з 8 до 15 січня 2025 року.

Графік канікул у регіонах України