В Луцке зафиксировали первый случай коронавируса

Первый случай коронавируса был подтвержден в Луцке. Информацию подтвердили в Волынской облгосадминистрации, сообщают Волынские новости.

Сообщается, что положительный результат на коронавирус показал житель села Липы, который недавно вернулся из Франции.

"Результат экспресс-теста - положительный. Проводят лабораторные исследования", - сообщил глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк.

При этом медики сообщили, что экспресс-тест имеет значительный процент погрешности, поэтому ожидают лабораторного подтверждения результатов.

"Все окончательные результаты - после проведения лабораторного исследования", - сказал глава Волынской областной инфекционной больницы Руслан Морочковський.

Отметим, по состоянию на утро 21 марта офицально был подтвержден 41 случай коронавируса в Украине. Из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине в ближайшие дни должны ужесточить карантинные меры. При этом глава МВД Арсен Аваков заявил, что будет настаивать на введении полного карантина в стране.