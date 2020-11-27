ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Луцке задержали мужчину, хранившего дома арсенал оружия

Луцк, Пятница 27 ноября 2020 15:20
В Луцке задержали мужчину, хранившего дома арсенал оружия
Фото: изъятые при обыске гранаты (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Луцке задержали мужчину, который хранил дома арсенал оружия. Среди найденного были гранаты, пистолеты и различные комплектующие.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Установлено, что 53-летния житель Луцка держал в собственной квартире оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

В ходе обысков правоохранители изъяли два пистолета, почти 300 патронов различного калибра, три корпуса гранат Ф-1, три зажигателя УЗРГМ, комплектующие к огнестрельному оружию и огнепроводный шнур.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч.1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное поведение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

В четверг сообщалось, что СБУ обнаружила оружейный тайник в здании президии Национальной академии аграрных наук. В нем найдены оружие, взрывчатка и боеприпасы.

Также, в среду военнослужащие пограничного отряда в Донецкой области обнаружили на заброшенной базе отдыха схрон с четырьмя гранатометами и боеприпасами. Все оружие изъяли и о находке сообщили в полицию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия полиция

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь