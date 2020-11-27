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У Луцьку затримали чоловіка, який зберігав вдома арсенал зброї

Луцьк, П'ятниця 27 листопада 2020 15:20
У Луцьку затримали чоловіка, який зберігав вдома арсенал зброї
Фото: вилучені при обшуку гранати (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Луцьку затримали чоловіка, який зберігав вдома арсенал зброї. Серед знайденого були гранати, пістолети і різні комплектуючі.

Про це повідомляє Національна поліція.

Встановлено, що 53-річна житель Луцька тримав у власній квартирі зброю, боєприпаси і вибухові речовини.

У ході обшуків правоохоронці вилучили два пістолети, майже 300 набоїв різного калібру, три корпуси гранат Ф-1, три зажигателя УЗРГМ, комплектуючі до вогнепальної зброї і вогнепровідний шнур.

Зараз триває досудове розслідування за ч. 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.

У четвер повідомлялося, що СБУ виявила збройовий схованку в приміщенні президії Національної академії аграрних наук. У ньому знайдено зброю, вибухівку та боєприпаси.

Також, в середу військовослужбовці прикордонного загону у Донецькій області знайшли на покинутій базі відпочинку схрон з чотирма гранатометами і боєприпасами. Всі зброю вилучили і про знахідку повідомили в поліцію.

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