У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка, постраждали вісім осіб

Сьогодні, 25 березня, у Луцьку внаслідок зіткнення вантажівки та маршрутного автобуса постраждали вісім осіб. Причина дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) наразі невідома.

Як повідомляється, аварія сталася вдень поблизу моста на вулиці Ківерцівській. Тоді від удару з вантажівкою у маршрутці розбилося лобове скло. Також відомо, що вантажівка отримала значні механічні пошкодження. По дорозі розсипався пісок, яким був навантажений автомобіль. ДТП на вул.Ківерцівській ДТП за участі маршрутки та вантажного автомобіля! Сьогодні о 12:08 год на камерах відеоспостереження "Центру безпеки міста Луцьк" на вул. Ківерцівська, було зафіксовано дорожньо транспортну пригоду за участі маршрутки та вантажного автомобіля. Водій маршрутки #107 не пересвідчився у безпечності свого маневру, а саме не пропустив автомобіль ЗИЛ д.н.з. ВК3146ВА, що рухався прямо по головній дорозі, що призвело до зіткнення. На місце події одразу прибуло декілька екіпажів поліції та екстрена швидка допомога. Оскільки є постраждалі. Відомо, що ушпиталити 7 осіб. Шановні водії, неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху та безпечної швидкості. Posted by Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради on Thursday, March 25, 2021 За словами керівника Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимира Шмаля, внаслідок ДТП восьмеро осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Сімох з них госпіталізували. Фото: ДТП у Луцьку (volynnews.com)