ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка, постраждали вісім осіб

Новость на русском → Луцьк, Четвер 25 березня 2021 14:50
У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка, постраждали вісім осіб Фото: ДТП у Луцьку (volynnews.com)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 25 березня, у Луцьку внаслідок зіткнення вантажівки та маршрутного автобуса постраждали вісім осіб. Причина дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) наразі невідома.

Про це повідомляє місцеве агентство "Волинські Новини".

Як повідомляється, аварія сталася вдень поблизу моста на вулиці Ківерцівській. Тоді від удару з вантажівкою у маршрутці розбилося лобове скло. Також відомо, що вантажівка отримала значні механічні пошкодження. По дорозі розсипався пісок, яким був навантажений автомобіль.

ДТП на вул.Ківерцівській

ДТП за участі маршрутки та вантажного автомобіля! Сьогодні о 12:08 год на камерах відеоспостереження "Центру безпеки міста Луцьк" на вул. Ківерцівська, було зафіксовано дорожньо транспортну пригоду за участі маршрутки та вантажного автомобіля. Водій маршрутки #107 не пересвідчився у безпечності свого маневру, а саме не пропустив автомобіль ЗИЛ д.н.з. ВК3146ВА, що рухався прямо по головній дорозі, що призвело до зіткнення. На місце події одразу прибуло декілька екіпажів поліції та екстрена швидка допомога. Оскільки є постраждалі. Відомо, що ушпиталити 7 осіб. Шановні водії, неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху та безпечної швидкості.

Posted by Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради on Thursday, March 25, 2021

За словами керівника Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимира Шмаля, внаслідок ДТП восьмеро осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Сімох з них госпіталізували.

Фото: ДТП у Луцьку (volynnews.com)

Нагадаємо, раніше у Миколаївській області сталася ДТП за участі двох легкових автомобілів. У результаті аварії загинули двоє неповнолітніх та ще двоє людей постраждали.

Крім того, у Львові сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Державної служби з надзвичайних ситуацій. В результаті аварії загинув 11-річний хлопчик.

Раніше РБК-Україна писало, що в Донецькій області в результаті аварії дві людини загинули та ще троє постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП
NEWS
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"