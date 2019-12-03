Волынскую область возглавил один из бывших руководителей Луганской ОГА

Фото: Юрий Погуляйко (ВолиньPost)

Официальное представление состоялось без участия президента

Заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил нового руководителя Волынской области Юрия Погуляйко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынские Новости.

Отмечается, что представление состоялось во время официальной встречи с участием руководителей органов власти и местного самоуправления 3 декабря в помещении облгосадминистрации в Луцке. Мероприятие началось почти с двухчасовым опозданием из-за погодных условий.



"Президент, учитывая важность Волынской области, хотел присутствовать здесь, но неотложные рабочие дела не дали ему такой возможности", - заявил Трофимов.

Погуляйко до недавнего времени был на должности первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем выездном заседании 28 ноября в Мариуполе (Донецкая область) одобрил ряд кадровых вопросов. В частности, правительство согласовало назначение председателей областной государственной администрации (ОГА): Волынской - Погуляйка Юрия Михайловича; Полтавской - Синегубова Олега Васильевича; Сумской - Пащенко Инну Алексеевну; Хмельницкой - Габинета Дмитрия Анатольевича.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назначил председателем Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука.

Кроме того, Зеленский назначил Романа Боднара председателем Черкасской областной государственной администрации, Андрея Прокопенко председателем Черниговской областной государственной администрации и Игоря Сопеля председателем Тернопольской областной государственной администрации.